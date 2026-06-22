Каспийское море стремительно мелеет и может исчезнуть

Каспийское море находится на пороге масштабного экологического кризиса — в ближайшие 5–10 лет водоём может столкнуться с катастрофическим падением уровня воды. Экологи и учёные бьют тревогу, опасаясь, что Каспий повторит трагическую судьбу Аральского моря, которое практически исчезло из-за антропогенного фактора.

Как сообщает SHOT, регрессия Каспия фиксируется во всех прибрежных государствах. Наиболее критическая ситуация складывается в Казахстане, где за последние два десятилетия береговая линия отступила на рекордные 35 километров. В Азербайджане море ушло от прежних берегов на 15–20 километров. Аналогичные тревожные процессы наблюдаются в Иране и Туркменистане.

По прогнозам ведущего сотрудника Института водных проблем РАН Петра Бухарицина, в ближайшие годы уровень Каспийского моря может опуститься до отметки минус 31 метр.

Такое стремительное высыхание грозит каспийскому региону тяжёлыми экономическими последствиями. Под удар попадают рыболовная отрасль и туристический сектор. Негативный эффект уже остро ощущается в российском Дагестане: владельцы местных отелей, которые ранее позиционировались как объекты на «первой линии», констатируют, что вода ушла далеко от их заведений.

Специалисты всё чаще проводят параллели с Аральским морем, усыхание которого началось в 1960-х годах из-за деятельности человека. Некогда один из крупнейших замкнутых водоёмов планеты сначала разделился на две части, после чего одна из них полностью высохла, а вторая критически обмелела. Если текущая тенденция на Каспии не изменится, регион может столкнуться с аналогичной природной и экономической катастрофой.