Названы регионы России с пенсией выше 30 тысяч рублей

Средний размер пенсии неработающих граждан в мае 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В число таких регионов вошли Хабаровский край, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия. Там средний размер пенсионного обеспечения составил от 30,2 до 34,6 тысячи рублей.

Более высокие показатели зафиксированы на Сахалине и в Мурманской области — 35,1 тысячи и 35,7 тысячи рублей соответственно.

Лидерами по размеру средней пенсии стали северные регионы страны. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель достиг 38 112 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 38 463 рублей, в Магаданской области — 39 242 рублей, на Камчатке — 39 444 рублей.

Самые высокие выплаты среди неработающих пенсионеров отмечены в Ненецком автономном округе — 40 082 рубля и на Чукотке — 44 069 рублей.

Как отмечает РИА Новости, повышенные размеры пенсионного обеспечения в северных регионах связаны с действием районных коэффициентов и более высоким уровнем заработной платы, который учитывается при расчёте пенсий.

Данные о средней пенсии в Рязани в материале не приводятся.