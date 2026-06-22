«Герани» и «Искандеры» атаковали Украину ночью 22 июня

В ночь на 22 июня российские военные нанесли удары по объектам на территории Украины с применением ракет «Искандер» и беспилотников «Герань». Об этом сообщает Mash.

По данным СМИ, беспилотники атаковали территорию металлургического комбината «Запорожсталь» в Запорожье. Это предприятие выпускает продукцию, используемую для нужд ВСУ, включая бронеплиты для бронежилетов, мобильные укрытия и противотанковые заграждения.

Ещё один удар был нанесён ракетой «Искандер» по объекту в Одесской области. По информации канала, в результате поражены автотехника, топливные ёмкости и складские помещения.

Кроме того, беспилотники атаковали цели в районе Балаклеи Харьковской области. После прилётов на месте возник крупный пожар.

Mash также сообщает об ударах по объектам в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны России на момент публикации не поступало.