Над Воронежской областью за ночь уничтожили 18 беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны нейтрализовали 18 беспилотников над территорией региона.

По его данным, дежурные расчёты ПВО обнаружили и уничтожили воздушные цели в небе над шестью районами области.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Несмотря на отражённую атаку, режим опасности БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Власти призывают жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.