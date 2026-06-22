Готовность нового моста через Оку под Рязанью оценили в 23,7%

По состоянию на воскресенье, 21 июня, готовность строящегося моста через Оку под Рязанью составляет 23,7%. Об этом сообщает ВКонтакте группа «Дороги Рязанской области».

«Специалисты приступили к устройству регуляционных сооружений, они необходимы для направления потоков воды во время паводка», — говорится в сообщении.

В перспективе новый мост должен заменить действующее сооружение на Солотчинском шоссе. В состав проекта войдут путепровод, две транспортные развязки и мост через реку Быстрец.

Общая протяжённость объекта вместе с подъездными путями превысит пять километров. Высота опор достигнет 20 метров. Такое решение позволит судам безопасно проходить под мостом даже во время весеннего половодья.