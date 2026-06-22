Фото: Минспорта Рязанской области
Общество

В Рязани прошёл большой велопарад с участием сотен горожан

Алексей Самохин
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В Лесопарке Рязани в рамках проекта «Спорт АктиV Рязанской области» состоялся массовый велопарад. Участниками спортивного праздника стали сотни жителей города разных возрастов.

Как сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский, он также присоединился к заезду вместе с дочерью. По его словам, участники преодолели около восьми километров.

«Маршрут, погода и соседи по дороге – всё порадовало. Дочка в восторге, да и сам я получил удовольствие от заезда», — написал Ясинский в социальных сетях.

Колонну велосипедистов возглавили министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис и Борис Ясинский. Вместе с ними по маршруту проехали ветераны специальной военной операции, председатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, спортсмены, представители трудовых коллективов и семьи с детьми.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. На площадке работали игровые зоны для детей, проходили концерты и розыгрыши призов. Среди участников разыграли самокаты и другие призы.

В министерстве физической культуры и спорта Рязанской области отметили, что велопарад объединил любителей активного образа жизни и стал настоящим праздником движения и спорта.

Музыкальную программу украсили выступления группы РязГМУ «Блеsтки», проекта «Арт-веретено», команды ICE TEAM и кавер-группы «Гангстеры».

Борис Ясинский поблагодарил организаторов, волонтёров и участников за праздничную атмосферу и выразил надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией Рязани.

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