Спасатели обследовали более 50 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых

В Манско-Уярском округе завершился очередной этап поисковой операции, в ходе которого специалисты пытались установить местонахождение пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Дополнительные поисковые мероприятия проходили в период с 17 по 21 июня. К работам привлекались сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения. В поисках были задействованы четыре человека личного состава и две единицы специальной техники.

За пять дней напряжённой работы краевые спасатели прочесали 51 квадратный километр сложной горно-таёжной местности. Несмотря на масштабные усилия и обследование труднодоступных участков тайги, выйти на след пропавших людей пока не удалось. Поисковые мероприятия продолжаются.