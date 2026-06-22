В Сасовском районе подросток на мотоцикле попал в реанимацию

За прошедшую пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Также в области произошло 80 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. В ходе патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы выявили более 20 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

Одно из серьёзных происшествий случилось в субботу, 20 июня, в Сасовском районе. Примерно в 22:00 в посёлке Кустаревка 17-летний местный житель, управляя мотоциклом «Кайо», не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате аварии несовершеннолетний водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Медицинская помощь также потребовалась его пассажиру — ровеснику водителя.

По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.