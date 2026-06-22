Количество пророчеств, которые болгарская провидица Ванга сделала при жизни, исчисляется тысячами. Чаще всего вспоминают самые пугающие и печальные из них. Например, смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября и распад Советского Союза. Но на самом деле Ванга часто делала положительные прогнозы для человечества. Многие из них удалось расшифровать только сейчас.

О некоторых пророчествах Ванги рассказал хранитель её наследия Сергей Косторной. По его словам, люди очень мало говорят о позитивном будущем, которое предрекала провидица. А из-за того, что ясновидящая не вела дневники, а лишь рассказывала свои видения, некоторые её слова забывались, оставались загадкой или трактовались неправильно. Самые важные слова ясновидящей о России приводит издание 74.ru.

«Третьей мировой войны не будет»

Одним из самых обсуждаемых вопросов на протяжении десятилетий остаётся возможность начала Третьей мировой войны. Конкретный ответ на него, по словам Сергея, Ванга дала давным-давно.

«Был прямой вопрос задан Ванге: „Будет ли Третья мировая война?“ Она ответила: „Нет, не будет. Будут отдельные войны, но сразу всех не коснётся“». Это дословный перевод, — рассказал исследователь на шоу «Пусть говорят».

Похожий ответ прозвучал и на вопрос об экологических катастрофах. Долгое время другие люди, которые общались с Вангой, с уверенностью говорили о масштабных наводнениях или экологическом коллапсе. Но в архивных записях, на которые ссылается исследователь, содержится совсем иной ответ.

«Второй вопрос: „Будет ли всемирная экологическая катастрофа?“ Она отвечала: „Нет. В ближайшие сто лет, по крайней мере, никакой катастрофы не будет“», — передал слова провидицы Сергей Косторной.

Конец войн и исчезновение границ

Тема будущего человечества, по его словам, волновала людей не меньше, чем войны и стихийные бедствия. Вангу спрашивали о том, каким станет мир через десятилетия. Сохранится ли привычное устройство государств? Ответ оказался неожиданным даже для тех, кто давно изучает её наследие.

«Также спрашивали: „Что будет? Как мир будет дальше развиваться?“ Она говорила: „Приблизительно к концу XXI века не будет никаких границ во всём мире. Люди перестанут воевать за чужие земли. Не будет разных денег, люди перестанут воевать из-за денег“», — огорошил ещё одним неожиданным заявлением Сергей.

Что говорят другие пророки

Похожим прогнозом делился и другой провидец — математик Сидик Афган. Он уверял, что вскоре в мире больше не будет войн с применением оружия. И человечество вступит в абсолютно новую эпоху.

Многие исследователи сходятся во мнении, что предсказания Ванги о мире без границ и войн — одни из самых важных в её наследии. Они дают надежду на то, что человечество всё-таки сможет преодолеть свои самые тёмные инстинкты. Ванга не раз говорила, что люди должны научиться жить в гармонии друг с другом и с природой. И если её пророчества о Третьей мировой и экологической катастрофе оказались оптимистичными, то, возможно, и будущее, которое она видела, не такое мрачное, как принято считать.

Конечно, до конца XXI века ещё далеко. Но если хотя бы часть этих прогнозов сбудется, мир действительно станет совсем другим. Без границ, без войн и без денег. Таким, каким его видела слепая болгарская провидица много десятилетий назад.