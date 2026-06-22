Изображение сгенерировано искусственным интеллектом
Интересное

Ванга предсказывала конец всех войн на земле, осталось ждать чуть-чуть

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Количество пророчеств, которые болгарская провидица Ванга сделала при жизни, исчисляется тысячами. Чаще всего вспоминают самые пугающие и печальные из них. Например, смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября и распад Советского Союза. Но на самом деле Ванга часто делала положительные прогнозы для человечества. Многие из них удалось расшифровать только сейчас.

О некоторых пророчествах Ванги рассказал хранитель её наследия Сергей Косторной. По его словам, люди очень мало говорят о позитивном будущем, которое предрекала провидица. А из-за того, что ясновидящая не вела дневники, а лишь рассказывала свои видения, некоторые её слова забывались, оставались загадкой или трактовались неправильно. Самые важные слова ясновидящей о России приводит издание 74.ru.

«Третьей мировой войны не будет»

Одним из самых обсуждаемых вопросов на протяжении десятилетий остаётся возможность начала Третьей мировой войны. Конкретный ответ на него, по словам Сергея, Ванга дала давным-давно.

«Был прямой вопрос задан Ванге: „Будет ли Третья мировая война?“ Она ответила: „Нет, не будет. Будут отдельные войны, но сразу всех не коснётся“». Это дословный перевод, — рассказал исследователь на шоу «Пусть говорят».

Похожий ответ прозвучал и на вопрос об экологических катастрофах. Долгое время другие люди, которые общались с Вангой, с уверенностью говорили о масштабных наводнениях или экологическом коллапсе. Но в архивных записях, на которые ссылается исследователь, содержится совсем иной ответ.

«Второй вопрос: „Будет ли всемирная экологическая катастрофа?“ Она отвечала: „Нет. В ближайшие сто лет, по крайней мере, никакой катастрофы не будет“», — передал слова провидицы Сергей Косторной.

Конец войн и исчезновение границ

Тема будущего человечества, по его словам, волновала людей не меньше, чем войны и стихийные бедствия. Вангу спрашивали о том, каким станет мир через десятилетия. Сохранится ли привычное устройство государств? Ответ оказался неожиданным даже для тех, кто давно изучает её наследие.

«Также спрашивали: „Что будет? Как мир будет дальше развиваться?“ Она говорила: „Приблизительно к концу XXI века не будет никаких границ во всём мире. Люди перестанут воевать за чужие земли. Не будет разных денег, люди перестанут воевать из-за денег“», — огорошил ещё одним неожиданным заявлением Сергей.

Что говорят другие пророки

Похожим прогнозом делился и другой провидец — математик Сидик Афган. Он уверял, что вскоре в мире больше не будет войн с применением оружия. И человечество вступит в абсолютно новую эпоху.

Многие исследователи сходятся во мнении, что предсказания Ванги о мире без границ и войн — одни из самых важных в её наследии. Они дают надежду на то, что человечество всё-таки сможет преодолеть свои самые тёмные инстинкты. Ванга не раз говорила, что люди должны научиться жить в гармонии друг с другом и с природой. И если её пророчества о Третьей мировой и экологической катастрофе оказались оптимистичными, то, возможно, и будущее, которое она видела, не такое мрачное, как принято считать.

Конечно, до конца XXI века ещё далеко. Но если хотя бы часть этих прогнозов сбудется, мир действительно станет совсем другим. Без границ, без войн и без денег. Таким, каким его видела слепая болгарская провидица много десятилетий назад.

Предыдущая статья
В Сасовском районе подросток на мотоцикле попал в реанимацию
Следующая статья
Скончался актёр и преподаватель Вячеслав Рыбаков

Популярные материалы

Новости России

Mash: ВС России нанесли мощный удар по мосту через Днепр

Российские военные нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры...
Экономика и бизнес

Стало известно о смерти владельца Русской пивоваренной компании

Сообщается, что в последний год бизнесмен боролся с онкологическим заболеванием. 
Акценты

ВКС России нанесли удар и сорвали знаковое наступление ВСУ

Россия массово ударила планирующими бомбами по мосту Преображенского и ДнепроГЭС, сорвав наступление ВСУ накануне 22 июня. Военный эксперт объяснил, зачем Москва разрезает логистику Украины ударами по мостам через Днепр.
Новости России

Напавший на ТЦ в Краснодаре убил женщину ударом мачете по голове — SHOT

Трагедия произошла вчера в торговом центре West Mall в Краснодаре. По предварительным данным, 19-летний Григорий проник в здание через ресторан на первом этаже, где отсутствовали рамки металлоискателя.
Интересное

Астрологи предупредили: 22 июня ошибки могут дорого обойтись этим знакам

22 июня может начаться напряженно. В первой половине дня астрологи советуют не затевать серьезных разговоров с близкими и коллегами. Договориться окажется сложнее обычного: возрастет риск споров, а случайно сказанные слова могут надолго оставить неприятный осадок.
Темы
Интересное

Коридор затмений в августе всё перевернёт для России: астролог Зараев назвал точные даты важных событий

Солнечное затмение погрузит Землю в зону низких частот. Астролог назвал, кому будет белый хлеб с маслом, а кому — ничего.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Интересное

Реки крови и 15 лет на покаяание: главные пророчества Серафима Саровского о России

Преподобный предрёк страшную революцию, осквернение храмов и глобальную войну. Но финал — великая слава России
Власть и политика

Отказавшийся от участия в выборах в Госдуму боец Сергей Боярский стал советником рязанского губернатора

На посту советника он будет заниматься вопросами поддержки участников СВО и их близких, а также помогать в координации мобильных огневых групп.
Интересное

Три Владимира, хрустальный гроб и тревожный 2896 год: главные пророчества монаха Авеля о России

«Велика будет потом Россия». Монах Авель предрёк нашей стране путь к величию после страданий. Когда это случится и что нас ждёт в 2896 году?
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Интересное

Астролог Драган назвала июль 2026 временем мощных перемен для России

Новые назначения в руководстве, борьба за киберпространство и перезапуск страны. Обозначены конкретные даты — 7 и 20 июля
Интересное

Европа — пустыня, Россия — властелин: пророчество Ванги из 70-х годов заставило мир трепетать

Климатический коллапс, война, эпидемии и демографический спад. Западные СМИ в панике цитируют болгарскую провидицу. Россия же взойдёт на Олимп.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье