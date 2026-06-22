Скончался актёр и преподаватель Вячеслав Рыбаков

На 53-м году жизни после борьбы с тяжёлой болезнью скончался доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. О кончине педагога и актёра сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Вячеслав Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, в 1998 году — ассистентуру-стажировку на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. В Школе-студии МХАТ он преподавал с 1997 года, являлся членом Гильдии режиссёров-педагогов по пластике. Коллеги отмечают, что его уникальная методика преподавания сценического боя воспитывала не только пластику тела, но и актёрскую этику и жизненную философию.

Вячеслав Рыбаков также был известен как киноактёр и каскадёр. За свою карьеру он снялся в десятке телевизионных и кинопроектов. В его фильмографии — роли в таких сериалах и фильмах, как «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Погоня за тенью», «Товарищи полицейские», «Моими глазами», «Хор», «Десантный батя» и «С неба и в бой». Кроме того, он выступал в качестве постановщика трюков, в частности, в картине «Солнечная линия» (2021).

Коллектив Школы-студии МХАТ выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Юрьевича.