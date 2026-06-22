В Рязани зажгли 10 000 свечей в память о Великой Отечественной войне

В канун Дня памяти и скорби на Площади Победы состоялась Международная акция «Огненные картины войны». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Художественной основой для композиции стал эскиз портрета бригадира женской тракторной бригады в годы Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш. В создании огненной картины приняли участие представители Молодежного совета администрации города, Волонтёры Победы, представители партии «Единая Россия», Патриотцентра Рязанской области, неравнодушные жители и общественные организации.

Трогательным завершением вечера стала концертная программа от Муниципального культурного центра, подарившая всем собравшимся атмосферу единства и горькой памяти.