Александр Зараев — один из самых известных астрологов России. Он был учеником легендарного Вольфа Мессинга, работал с Сергеем Вронским. В 1980-х сотрудничал с Павлом Глобой. Теперь он сам составляет прогнозы для звёзд шоу-бизнеса, политиков и общественных деятелей. Последние несколько месяцев астролог провёл в своём офисе. Он пытался по звёздам и планетам понять, что же нас ждёт во второй половине 2026 года.

Громкий прогноз астролога приводят журналисты издания 78.ru.

Ученик Мессинга и предсказатель Трампа

Зараев известен тем, что предсказал победу Дональда Трампа на выборах во второй раз. Тогда о его уникальном даре написали многие средства массовой информации. В том числе и зарубежные журналисты. Но прославился он ещё раньше — в 1985 году.

Тогда в одном из советских журналов он написал о скором распаде Советского Союза и начале перестройки. По его словам, Россия вступила в особое время, которое должно было продлиться семнадцать лет. Оно состояло из семи циклов. Кульминацией стала отставка Бориса Ельцина.

Россия выбирает особый путь

Об особом пути России не раз говорили многие предсказатели. Достаточно вспомнить ту же Вангу с её пророчествами.

«Через Россию в этот материальный мир будут приносить новые идеи, знания и мысли, которые дадут понимание происходящего. Мессинг вообще говорил, что ещё много лет Россия будет иметь особые, с точки зрения космического плана, цели и задачи», — заявил Зараев.

Что конкретно говорил Мессинг, астролог не уточнил. Зато подчеркнул, что в 2026 году во всём мире, в том числе и в России, начнётся своеобразный НЭП — новая экономическая политика. А всё из-за того, что 27 июля Юпитер покидает знак Рака и входит в знак Льва.

«Это оппозиция к знаку Водолея, под которым находится Россия. Через некоторое время нас коснётся отзеркаливание, и мы увидим, что делали неправильно», — подчеркнул Зараев.

Коридор затмений в августе

Он также напомнил, что в первой половине 2026 года все говорили про коридор затмений. Именно он определял порядок сил на планете. И именно из-за него начался серьёзный конфликт Америки и Ирана, который всё ещё идёт. Во второй половине 2026 года всё будет иначе, но коридор затмений мы увидим снова.

«Когда говорим про август, то тут нас ждёт ещё один коридор затмений. Начнётся всё с солнечного затмения 12 августа и продолжится до 28-го числа. В этом коридоре мы попадаем в зону низких частот. Значит, будет кризис. Но не у всех. У кого-то будет хлеб белый с маслом, у кого-то нет».

Астролог советует подготовиться к этому периоду. Научиться контролировать свои эмоции. Для этого включить канал связи с высшим «Я» — со своим ангелом-хранителем. Это может быть голос совести или шестое чувство. Прислушиваться к нему и не спешить делать что-то сгоряча.

Климатическая катастрофа и аномалии

По словам Зараева, мы действительно живём в историческое время. Его потом будут описывать в учебниках. Сейчас мир вошёл в аномальный парад планет. В прошлый раз такое было тридцать шесть лет назад. А сто пятьдесят лет назад при схожих «звёздных» обстоятельствах началась засуха и погибли миллионы людей.

«Нас ждёт климатическая катастрофа. Мы входим в аномальную зону, где и негативные эмоции, и негативная реакция на окружающих. А у природы увидим аномальные перекосы с наводнениями и засухой. Тяжелее всех будет у Китая и рядом с Камчаткой. есть риск, что прибрежные районы могут затонуть», — предупреждает Зараев.

Наводнение он ждёт и во Флориде в конце сентября — начале октября. Дальше проблемы начнутся в Европе. В зоне Испании, Франции и Португалии.

«Это промежуточная зона, там вулканы и землетрясения начнутся. А в России начнут гореть леса», — предсказывает будущее астролог.

Смена экономической парадигмы и уход лидеров

Зараев подчеркнул, что Юпитер, входящий в знак Льва, будет господствовать в этом знаке почти год. Это безусловно повлияет на расстановку в политической системе мира. Многие лидеры, к которым мы привыкли, уйдут.

«В общем и целом сменится экономическая парадигма. Считаю, что Банк международных расчётов, находящийся в Базеле, организует крупную перестройку, и она ударит по всем фронтам. Возможно, даже наш Центральный банк будет иначе заниматься экономикой».

Из плохого — в Европе он ждёт падение самолётов. Либо это случится в США. Военные конфликты обострятся во всём мире.

«Ближний Восток, Судан, Египет… Я думаю, что они попытаются затормозить историю Израиля, США и Ирана. Всем в Европе становится ясно, что так дальше нельзя: самолёты не летают, экономика падает, куда идти дальше… Считаю, что август и сентябрь будут переломными и сложными, но в конце октября ситуация будет успокаиваться», — предрекает астролог.

Когда закончится СВО

Главный вопрос, который волнует всех россиян, — когда завершится СВО. Различные эксперты предсказывали конец спецоперации ещё в 2024 году. Потом сместили всё на год. Теперь у всех царит чувство неопределённости.

Зараев говорит, что если всё так пойдёт и дальше, то вскоре мы увидим завершение специальной военной операции. И нам в этом помогут.

«Конфликт должен был завершиться ещё в 2025 году, когда был Анкоридж. Если бы Зеленским не управляли англичане, он бы ещё тогда всё отдал и подписал. Но сейчас получается так: пока Зеленского не уберут, нужно ждать… А это может случиться в августе 2026 года в период коридора затмений. Не исключаю, его спонсоры и покровители просто скажут: „Нет, парень, пора менять“. И тогда он передаст власть, либо его сдвинут», — сказал Александр Зараев.

Он сообщил, что ещё в 2014 году предрекал развал Украины на несколько частей. По всем прогнозам, это случится до 2030 года.

«Идёт война США и Англии за Украину. А после встречи Си с Трампом, которая прошла недавно, стало понятно, что лидер США начнёт действовать по отношению к Зеленскому более жёстко», — подчеркнул Зараев.

Европа замёрзнет, Африка поднимется

Что касается отношений России и Европы, то они начнут постепенно выправляться. Уже сейчас слышны здравые рассуждения от политиков, которые понимают: без России им придётся туго.

«Надо дождаться ноября, когда у Трампа будет импичмент. Это не в лучшую сторону повлияет на нас, поэтому он пытается найти новые выходы. В Европе в 2026–2027 годах мощнейшие политические и социальные потрясения будут, появятся новые лидеры, с которыми станет легче договариваться. Кстати, в конце 2026 Европа начнёт замерзать — ещё Ванга предсказывала Европу, покрытую снегом», — сказал Зараев.

Хорошо будет тем, кто работает с Африкой. Этот континент вскоре даст серьёзный экономический старт всей планете. Недаром Африка интересна не только нам, но и Китаю.

«Если мы все объединимся, то Африка будет наша, мы там начнём работать быстро и позитивно. Там полезные ископаемые, ресурсы, много земли», — сказал Зараев.

При этом он призвал осторожнее переселять людей из бедных регионов в Европу. Выходцы из Алжира и Марокко уже заполонили Францию и Испанию.