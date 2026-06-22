В Касимовском округе открылось «Шоколадное пространство APRIORI»

На кондитерской фабрике «Верность качеству» в Касимовском округе произошло знаковое событие — открытие нового уникального формата «Шоколадное пространство APRIORI». Об этом сообщил глава местной администрации Иван Бахилов.

Новое пространство объединяет в себе элементы фирменного магазина и уютного кафе, создавая особую атмосферу для ценителей качественных кондитерских изделий. По словам руководителя муниципалитета, проект призван объединить искусство производства и культуру потребления сладостей.

Планы по развитию этой площадки рассчитаны до конца текущего года. Руководство фабрики «Верность качеству» планирует дополнить проект музеем истории шоколада, а также запустить зону постоянных мастер-классов. Благодаря этому у жителей и гостей округа, как взрослых, так и детей, появится возможность познакомиться с секретами кондитерского мастерства и попробовать себя в роли профессиональных шоколатье.

Иван Бахилов выразил уверенность, что «Шоколадное пространство APRIORI» станет новой визитной карточкой Касимовского округа и популярным местом для семейного досуга, сделав регион ещё более привлекательным для туристов. Глава администрации поздравил коллектив предприятия с важным достижением и пожелал фабрике дальнейших успехов и вдохновения.