Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

В городе Щёкино Тульской области жилой многоквартирный дом подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных служб и оперативного штаба правительства Тульской области.

Глава региона призвал местных жителей проявлять максимальную внимательность и осторожность, подчеркнув, что опасность атаки БПЛА на территории области всё ещё сохраняется.