Рязанцев предупредили о ливнях, грозе и граде в понедельник, 22 июня

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

По прогнозам метеорологов, во второй половине дня понедельника, 22 июня, с сохранением до конца суток на территории области местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, а в отдельных районах — сильные ливни и град.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 12–17 метров в секунду.

Жителей региона просят соблюдать осторожность: во время непогоды не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.