Mash: пассажир самолёта устроил дебош с ножницами и скончался на борту

Во время авиарейса из Москвы в Омск произошёл чрезвычайный инцидент, в результате которого скончался один из пассажиров. Перед смертью мужчина устроил погром в салоне самолёта и угрожал экипажу. Об этом сообщает Mash.

По имеющейся информации, после вылета из столичного аэропорта Шереметьево 37-летний Владимир Э. внезапно вскочил со своего места. Мужчина начал бегать по воздушному судну, проявлять агрессию по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам, а также попытался ворваться в кабину пилотов, вооружившись ножницами.

Очевидцам и экипажу удалось обезвредить дебошира: у него отобрали опасный предмет и зафиксировали пластиковыми хомутами.

Через некоторое время мужчина успокоился, после чего его решили развязать. Однако практически сразу после этого пассажир потерял сознание. Несмотря на попытки оказать ему помощь, мужчина скончался на борту. Обстоятельства и точные причины смерти сейчас устанавливают специалисты.