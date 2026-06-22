Аншлаг на Рыбатлоне под Рязанью завершился рекордным финишем за 15 минут

В субботу, 20 июня, на Реткинском пруду в пикник-зоне «Жили-были» состоялся второй этап открытого чемпионата по рыболовному спорту «Рыбатлон-2026». Мероприятие побило ожидания организаторов: на старт вышли почти сто участников из пяти регионов Центральной России, включая Рязанскую, Московскую, Тульскую, Тамбовскую и Владимирскую области. Благоприятная погода добавила азарта — беговой круг по грунтовой трассе покорялся всем без исключения.

Главная интрига развернулась на финишной прямой. Первым на клёв вышел Егор Архипов, но классическая «рыбатлонная» неудача — зависнуть со второй рыбой — сыграла с ним злую шутку. Этим мгновенно воспользовался титулованный спортсмен Павел Громов. Блестящая тактика и быстрый бег позволили ему уйти в отрыв на заключительном круге и финишировать с феноменальным результатом в 15 минут 26 секунд, завоевав золото.

Серебро досталось Михаилу Рудзинскому, а бронзу забрал Олег Тинин, причём оба призёра смогли обойти соперников именно на решающем финишном отрезке.

В этот день рыба не подвела: улов радовал плотвой и активным окунем. Особо отличилась Дарья Степанова, не только ставшая лучшей среди женщин, но и ворвавшаяся в абсолютный топ-4 общего зачёта. В детской категории (до 12 лет) чемпионом стал Никита Пашуков, замкнувший пятёрку сильнейших взрослых спортсменов.

Организаторы вновь порадовали щедрым призовым фондом — от современных эхолотов до умных колонок Yandex.

Третий этап рязанского рыбатлона состоится 25 июля. Место проведения — живописная «Рыбацкая деревня» за селом Шумашь, у знаменитого маяка. Заявки на участие принимаются уже сейчас на официальном портале соревнований.