Рязань встретила рассвет памяти тысячами свечей у мемориала

В День памяти и скорби Рязань присоединилась к всероссийским траурным мероприятиям. Ровно в 4 утра, в ту самую роковую минуту, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война, на Скорбященском мемориальном комплексе зажглись огни патриотической акции «Я помню».

Церемония открылась с глубоким символизмом: пламя для свечей доставили с площади Победы. Почетную миссию выполнили ветеран Великой Отечественной войны Герман Грибакин и воспитанники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова.

К мемориалу пришли сотни рязанцев, чтобы склонить головы перед подвигом предков. В едином строю у вечного огня стояли ветераны-фронтовики, члены регионального правительства, депутаты областной и городской Думы, глава администрации Борис Ясинский, представители силовых структур и общественных организаций. Отдельный ряд заняли участники специальной военной операции, молодежные активисты и неравнодушные горожане.

Кульминацией встречи стала минута молчания, когда город замер в скорбной тишине. После этого участники акции выложили из сотен горящих лампад на мемориальном комплексе пронзительную фразу: «Я помню» — как обещание будущим поколениям хранить правду о войне.