В Крыму до осени приостановили приём и размещение детских туристических групп

На территории Республики Крым временно приостанавливается бронирование мест, а также приём и размещение детских групп в лагерях, санаториях и отелях. Ограничения вводятся с 11:00 понедельника, 22 июня, и будут действовать до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил губернатор Аксенов.

Соответствующий указ уже опубликован на официальном портале Правительства РК.

Согласно документу, запрет распространяется не только на профильные организации отдыха и оздоровления детей, но и на любые иные средства размещения (гостиницы, отели, гостевые дома), куда планировался заезд несовершеннолетних для участия в различных мероприятиях туристической, культурной, спортивной или иной направленности.

Власти республики обратились к организаторам детского отдыха, родителям и туроператорам с просьбой отнестись к установленным ограничениям с пониманием. В руководстве региона подчеркнули, что в сложившейся ситуации данные превентивные меры крайне необходимы для обеспечения общественной безопасности.