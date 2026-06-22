Фото: УМВД России по Рязанской области
Общество

В Рязани полицейские пресекли противоправную деятельность 110 граждан

Алексей Самохин
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Полицейские провели в выходные дни в Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Правоохранители провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан.

В ходе рейда в Рязани в кафе на улице Зубковой и в двух магазинах в рабочем поселке Ухолово сотрудники полиции выявили нарушения при реализации алкогольной продукции. Изъято 40 литров спиртного. По данному факту проводится проверка.

Также полицейские задержали 7 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений. 

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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