В Рязани полицейские пресекли противоправную деятельность 110 граждан

Полицейские провели в выходные дни в Рязанской области оперативно-профилактические мероприятия. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан.

В ходе рейда в Рязани в кафе на улице Зубковой и в двух магазинах в рабочем поселке Ухолово сотрудники полиции выявили нарушения при реализации алкогольной продукции. Изъято 40 литров спиртного. По данному факту проводится проверка.

Также полицейские задержали 7 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.