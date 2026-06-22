Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ продолжает работу над военной драмой «Герой в законе»

Алексей Самохин
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В Ленинградской области продолжаются съёмки военной драмы телеканала НТВ «Герой в законе» (16+). Сериал основан на реальной истории Николая Кульбы – сибиряка, который встретил начало войны, «мотая» второй срок за бандитизм и воровство. Решив защищать Родину, Кульба из-за ошибки в документах вместо штрафбата попадает в обычное подразделение и получает шанс на новую жизнь. Роли в картине исполнят Сергей Шаталов, Максим Иванов, Екатерина Ильина, Вадим Бадмацыренов и другие.

1958 год, Кемерово. Идейный и крайне принципиальный член горкома комсомола Геннадий Шишонин (Максим Иванов) грезит созданием областного музея боевой славы. В поисках известных героев-земляков он узнаёт о Николае Колбине, который был представлен к награждению звездой Героя Советского Союза, но, спустя 15 лет, так и не получил Звезду Героя. Оказывается, что в Министерстве Обороны так и не удалось его разыскать, поэтому Шишонин берётся за собственное расследование и узнаёт о тайнах и подвигах Колбина.

Максим Иванов: «Роль мне досталась тоже интересная и непростая: через моего героя – комсомольца Геннадия Шишонина – зрители будут пытаться разрешить те нравственные противоречия, которые возникают по мере знакомства с биографией Кульбы. Он и Шишонин – герои, абсолютно противоположные друг другу. Геннадий – честный, во всём правильный молодой комсомолец, который пытается найти справедливость в истории «героя в законе». Заслуживает ли тот прощения? Искупил ли он свои преступления подвигами, совершёнными на войне? Достоин ли Кульба звания героя? Об этом, в общем-то, и наш сериал: существуют ли какие-то особые «невидимая» правда и «неизвестный» всем закон, по которым вершатся судьбы таких героев, как Николай Кульба».

1942 год. 20-летний сибиряк Николай Кульба (Сергей Шаталов), известный в криминальном мире как вор в законе по кличке Коля Бабр, отбывает второй срок за воровство и бандитизм. Когда лагерное начальство предлагает заключённым отдать долг Родине и заслужить помилование, Кульба неожиданно соглашается и отправляется на фронт. Его, как и других заключённых, ждёт штрафбат, однако в одном из пересыльных пунктов происходит ошибка, и он оказывается среди обычных новобранцев. Получив документы, Кульба видит, что неверно указана его фамилия – вместо «Кульба» написано «Колбин». Так судьба даёт ему шанс начать новую жизнь. Теперь уже Николай Колбин готов пожертвовать собой ради защиты Родины и своих боевых товарищей.

Сергей Шаталов: «Николай Кульба – человек с очень непростой, но интересной судьбой. Так сложилось, что он вырос в довольно экстремальных условиях, в которых ему с самого детства приходилось бороться за свою жизнь. И, чтобы выбраться из этого, ему приходится начинать буквально с чистого листа. Он не просто следует закону, а ещё и взращивает в себе ответственность за тех людей, которыми руководит во время боевых действий. Для Николая жизнь человека бесценна, поэтому каждую потерю он переживает с трудом, настолько, насколько ему позволяет время. Потому что, конечно, на фронте бывают ситуации, в которых некогда проявлять эмоции, нужно просто действовать».

Съёмки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
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