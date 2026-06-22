На Госуслугах запустили нововведения для абитуриентов

Старт вступительной кампании 2026 года ознаменовался масштабным обновлением комплексного сервиса «Поступление в вуз» на портале Госуслуг. Напомним, что с текущего года этот цифровой инструмент является приоритетным каналом для подачи документов в высшие учебные заведения.

Модернизация сервиса ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей» под патронажем вице-премьера — Руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«»Жизненные ситуации» помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз – один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на Госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном – своём будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года, им уже воспользовалось более 13 миллионов человек», – отметил Дмитрий Григоренко.

В этом году портал получил сразу три полезных дополнения. Первое касается навигации в конкурсных списках: теперь абитуриенты могут моментально находить свою фамилию среди тысяч поступающих, используя персональный идентификационный номер — это особенно выручает тех, кто одновременно штурмует несколько вузов.

Вторая важная опция — интеллектуальная система самостоятельно подтягивает данные об индивидуальных достижениях пользователя (значок ГТО, опыт волонтерства, победы в олимпиадах) прямо в момент заполнения заявки и тут же подсказывает, в каких университетах и на каких специальностях эти бонусы принесут максимальные баллы.

Третье новшество 2026 года — полная прозрачность целевого набора. Теперь абитуриентам не приходится осаждать приемные комиссии звонками, чтобы узнать актуальную ситуацию по целевой квоте. На Госуслугах в реальном времени отображаются сведения о количестве поданных заявлений и оставшихся свободных местах.

Всего через сервис «жизненная ситуация» доступны более 1800 вузов и 1100 направлений подготовки. Подать заявление можно на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и даже аспирантуры.