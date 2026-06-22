В Рязани инспектор ДПС помог водителю довезти рожающую жену в больницу через пробки

В Рязанской области сотрудник Госавтоинспекции оказал экстренную помощь семейной паре, у которой по дороге в больницу начались роды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл в селе Реткино Рязанского района. К старшему инспектору ДПС Александру Старостенко, который нёс службу на маршруте патрулирования, обратился взволнованный водитель легкового автомобиля. Мужчина рассказал, что едет со стороны села Затишье, а в салоне находится его беременная супруга. У женщины начались активные и нарастающие схватки, при этом навигатор показывал время в пути до Рязанского областного перинатального центра более одного часа из-за сильных транспортных заторов в Рязани.

Понимая, что дорога каждая минута и ситуация критическая, лейтенант полиции оперативно принял решение о сопровождении. Включив на служебном автомобиле спецсигналы, проблесковые маяки и звуковую сирену, инспектор повёл машину с роженицей за собой через пробки.

Благодаря действиям полицейского, путь до медицинского учреждения занял всего 20 минут. Александр Старостенко передал женщину врачам перинатального центра, после чего вернулся к несению службы. Благодаря своевременной помощи сотрудника Госавтоинспекции рязанка вовремя оказалась под наблюдением квалифицированного медперсонала и благополучно родила ребёнка.