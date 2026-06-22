Городской квартал «Манхэттен» от «Мармакс» в победил в федеральной премии REPA-2026

18 июня на форуме недвижимости «Движение» в Сочи городской квартал «Манхэттен» девелоперской компании «Мармакс» стал победителем премии REPA в номинации «Жилой комплекс бизнес-класса». Real Estate Property Awards — одна из ключевых отраслевых премий рынка недвижимости, которая отмечает проекты с сильной архитектурой, качественной средой и продуманной концепцией.

Победа подтверждает высокий уровень проекта и его значимость не только для города Рязани, но и для всего рынка недвижимости. Экспертное жюри оценивало проекты по комплексу критериев: архитектуре, качеству среды, инфраструктуре, благоустройству, востребованности продукта и перспективам развития.

«Манхэттен» является одним из самых узнаваемых проектов «Мармакс» в Рязани. Архитектурная концепция квартала вдохновлена эстетикой исторического Манхэттена и переосмысляет ее в современной городской среде. В проекте — выразительные фасады с аркадами, авторское благоустройство, соседский центр с коворкингом, фитнес-залом, американским пулом и террасой, двухуровневый подземный паркинг, крытые и открытые сценарии отдыха, а также общественная терраса на 15-м этаже. На первых этажах размещаются кафе и ретейл.

Высокую оценку профессионального сообщества проект «Мармакс» получает не впервые. Ранее архитектурные и продуктовые решения неоднократно отмечались отраслевыми экспертами и профильными площадками. Сегодня проект продолжает подтверждать свой статус.

«Для компании «Мармакс» эта победа стала очередным подтверждением эффективности подхода, в центре которого находится создание среды, в центре которой человек и его возможности для развития. Мы последовательно развиваем проекты, где архитектура, благоустройство, сервис и общественные пространства становятся частью единой концепции качества жизни», – отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

Победа «Манхэттена» дополнила уже имеющийся у «Мармакс» опыт признания на REPA: в 2025 году загородная резиденция «Поляна» стала победителем в номинации «Концепция загородного жилого комплекса: бизнес-класс».