предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube
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«Нельзя!» — кричала Ванга. Как ясновидящая предсказала грабежи, войну и большое горе

Валерия Мединская
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Это предупреждение Ванги недавно было озвучено её родными. Они утверждают: сделав пророчество, известная провидица наказала хранить его в тайне. Раскрыла секрет невестка Ванги, Здравка Янева. Она много лет скрывалась от прессы, а теперь охотно даёт интервью различным изданиям.

Что же за предупреждение сделала Ванга много лет назад? Её родня утверждает, что речь идёт, скорее всего, о Третьей мировой войне. Она начнётся по инициативе США. Провидица считала, что это будет следствием стремления Штатов завладеть чужими ресурсами. Главные предсказания провидицы разобрали журналисты «Царьграда».

От гадалки до госслужащей: кем на самом деле была баба Ванга

В своё время Ванга стала одной из самых известных в мире предсказательниц. Её имя до сих пор ставят в один ряд с Нострадамусом, Эдгаром Кейси и другими медийными пророками. Изначально популярность слепой женщины из болгарского поселения началась со слухов. Говорили, что она точно знает, чей родственник жив на фронте, а чей пал на поле боя. Это было время Второй мировой войны.

Ключевую роль в дальнейшем росте её популярности сыграли несколько факторов. Государственная поддержка в Болгарии и визиты знаменитостей. Активно освещались «ясновидения» в советских средствах массовой информации. Ванга получила от властей Болгарии официальный статус государственной служащей. Ей платили вполне реальную зарплату. И не секрет, что визиты к ней контролировались болгарскими спецслужбами.

Тайное предупреждение, которое хранили десятилетиями

Ванги давно нет на свете. Но новые пророчества от её имени продолжают множиться. Чаще всего авторов таких предсказаний установить невозможно. Но часть из них озвучивается родственниками прорицательницы.

При этом обычно оговаривается, что Ванга сама поставила условие обнародовать свои слова через определённое количество лет. Как правило, «старое пророчество» удивительным образом очень точно перекликается с современной актуальной повесткой. Недавно невестка Ванги Здравка Янева разоткровенничалась с журналистами из России. В прессе тут же написали, что до этого Янева избегала медиа. Скорее всего, такая подробность родилась ради пущего эффекта.

Янева уверяет: Ванга очень не любила говорить о будущем. Поскольку чаще всего видела тёмные времена. Лишь когда ей было совсем уж невмоготу молчать, она делилась с роднёй тем, что видела.

«Многое поднимется на Востоке»

Невестка ясновидящей утверждает, что та при жизни предрекла начало Третьей мировой войны. И начнётся она на Ближнем Востоке. Вспыхнувшее там пламя перекинется на самого агрессора.

«Многое сотрясётся и рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке», — по версии Яневой, так сказала много лет назад Ванга. Она также добавила, что «горе будет людям».

Невестка Ванги уверяет, что события, о которых говорила предсказательница, начнутся весной. В итоге война, развязанная Западом на Востоке, уничтожит самого агрессора. Но в ходе большой мировой войны погибнет ещё множество людей. Конфликт будет очень долгим, предупреждала Ванга. Во всяком случае, со слов её невестки.

«Нельзя! Нельзя, чтобы Америка тратила чужое»

Всё это будет связано с неуёмным стремлением Америки завладеть чужими ресурсами, говорит Янева. Якобы Ванга предостерегала: если Штаты никто не усмирит в этом нездоровом стремлении, то весь мир пострадает. А Америка сгубит сама себя.

«Нельзя! Нельзя, чтобы Америка тратила чужое, а свои ресурсы берегла!» — так якобы говорила при жизни Ванга.

Что говорят скептики и священники

Если обратить внимание на предсказания Ванги, то они всегда имели категоричный фаталистический характер. В то время как христианские святые прозорливцы, открывая людям будущее, преследовали исключительно спасительные цели через покаяние и отвращение от греховной жизни, через молитву людям давалась возможность избежать бедствий. И совсем другая история у Ванги. Неудивительно, что именно её подняли на щит глобалисты.

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