Самолет авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия — SHOT

В небе над Дагестаном произошло чрезвычайное происшествие с пассажирским самолётом авиакомпании «Победа». Борт подал сигнал бедствия и в настоящее время готовится к экстренной посадке в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, тревожный сигнал 7700, означающий аварию или другую серьёзную нештатную ситуацию на борту, был зафиксирован от самолёта Boeing 737-800.

Лайнер выполняет международный рейс по маршруту Гюмри (Армения) — Москва.

Причины, заставившие экипаж подать сигнал бедствия и прервать полёт для незапланированного приземления в Дагестане, выясняются.