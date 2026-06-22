Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

«Проклятье рукопожатия Зеленского»: Кир Стармер объявил об отставке 

Алексей Самохин
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке. Решение принято на фоне затяжного внутриполитического кризиса в стране и стремительного падения рейтингов правящей Лейбористской партии. На важный факт обратил внимание военный корреспондент Александр Коц.

Стармер стал уже четвёртым главой британского правительства, покинувшим свой пост с 2022 года. До него кресло премьера последовательно оставляли Борис Джонсон (сентябрь 2022 года), Лиз Трасс (установившая антирекорд — всего 49 дней на посту осенью 2022 года) и Риши Сунак, возглавлявший кабмин с октября 2022 года по июль 2024 года. Кир Стармер занимал должность премьер-министра с 5 июля 2024 года по 22 июня 2026 года.

Журналист иронично отмечает, что всех четырёх ушедших в отставку политиков, помимо британского гражданства, объединяют личные встречи и рукопожатия с Владимиром Зеленским. В медиасреде этот феномен уже окрестили «проклятьем Зеленского», которое в отношении лидеров Туманного Альбиона демонстрирует стопроцентную эффективность. В связи с этим военкор сыронизировал, что на месте британских элит не подпускал бы украинского лидера близко к будущим руководителям.

На данный момент основным кандидатом на пост лидера правящей партии и нового главы кабинета министров Великобритании называют Энди Бёрнема.

«Представляем его первую встречу с украинским лидером в духе советской военной киноклассики, — пишет военкор. — Зеленский долго и пристально всматривается в Бёрнема тяжелым взглядом. Тот не выдерживает: «Что, не нравлюсь? Что вы на меня так смотрите?». Зеля пару секунд медлит и тяжело вздыхает: «Ты у меня уже пятый»».

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