Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr
Экономика и бизнес

Рязанскую компанию «Русский медведь» признали банкротом

Алексей Самохин
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Арбитражный суд Рязанской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Русский медведь» и ввёл в отношении него процедуру конкурсного производства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С заявлением о признании компании банкротом в суд обратилось ПАО «Сбербанк России» из-за наличия непогашенной задолженности. В январе 2026 года в отношении организации ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение, временным управляющим был утверждён А.В. Стародубцев.

В ходе работы с кредиторами управляющий сформировал реестр их требований. Общая сумма включённых в него долгов предприятия составила 36 миллионов 994 тысячи 377 рублей.

По итогам финансового анализа и процедуры наблюдения временный управляющий пришёл к выводу, что восстановить платёжеспособность компании невозможно. Собрание кредиторов большинством голосов решило обратиться в арбитраж с ходатайством об открытии конкурсного производства. Суд, изучив материалы дела и учтя, что решение кредиторов не было оспорено, признал рязанскую фирму банкротом.

ООО «Русский медведь» было зарегистрировано в Рязани в 2018 году. Согласно открытым данным, основным видом деятельности организации являлись автомобильные грузовые перевозки.

На момент публикации официального сообщения решение суда ещё не вступило в законную силу.

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