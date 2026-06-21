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Напавший на ТЦ в Краснодаре убил женщину ударом мачете по голове — SHOT

Алексей Самохин
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Напавший на ТЦ West Mall в Краснодаре убил женщину ударом мачете по голове. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла вчера в торговом центре West Mall в Краснодаре. По предварительным данным, 19-летний Григорий проник в здание через ресторан на первом этаже, где отсутствовали рамки металлоискателя.

Чтобы не привлекать внимания, молодой человек заказал еду. Затем он зашел в туалет, сменил одежду и достал нож. После этого началось нападение на посетителей. Также злоумышленник бросил пиротехническое изделие.

Поднявшись на второй этаж, нападавший встретил 41-летнюю женщину-стоматолога по имени Ксения. Именно ей он нанес смертельный удар мачете по голове.

После этого молодой человек направился на третий этаж. Там он бросил пиротехнику в сторону детского центра «Город детей». В результате загорелась мебель.

Остановить нападавшего удалось очевидцам. Они скрутили его до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадали охранник торгового центра, беременная женщина и еще несколько человек. Медики оказывают им необходимую помощь. Врачи пытаются сохранить беременность одной из пострадавших.

По данным SHOT, при задержанном могли находиться еще восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств. Эта информация проверяется.

После задержания молодой человек заявил, что ему «жизнь надоела». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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