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Укрепрайон трещит: освобождение этого населённого пункта откроет путь сразу на три города

Алексей Самохин
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Российские войска продолжают сжимать клещи вокруг Славянско-Краматорской агломерации, наступая одновременно с севера и юга. Минобороны сообщило: за минувшие сутки в Константиновке взято под контроль 94 здания, в Красном Лимане — 47. Цифры внушительные, но за ними стоит куда более серьёзный сдвиг — линия обороны ВСУ начинает сыпаться.

Что происходит в Константиновке и Красном Лимане

В юго-западной части Константиновки российские бойцы добивают остатки 28-й и 100-й механизированных бригад украинской армии. Группы там разрозненные, единого фронта уже нет — идёт зачистка отдельных очагов сопротивления.

В Красном Лимане картина схожая, только наступление развивается в северо-западной части города. А на юге практически завершено уничтожение блокированной группировки 120-й бригады теробороны. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что в обоих городах перерезаны коммуникации. В Красном Лимане взорван мост через Северский Донец — украинским подразделениям стало физически сложнее перебрасывать подкрепления и эвакуировать раненых.

«Оборона агонизирует», — так Дандыкин охарактеризовал текущее положение ВСУ в этих двух населённых пунктах.

Эвакуация заводов

Особое внимание эксперт обратил на один факт: противник начал вывозить оборудование с заводов в Краматорске, Славянске и Дружковке. Везут его в Западную Украину. Подобные действия редко бывают случайными — обычно так поступают, когда понимают, что удержать территорию надолго не удастся.

По мнению Дандыкина, именно это и сигнализирует о скором освобождении обоих городов российскими силами.

Если посмотреть на карту, логика наступления становится понятна. Освобождение Красного Лимана с севера открывает дорогу на Славянск. Взятие Константиновки, расположенной южнее, открывает путь на Дружковку. А дальше — бои уже непосредственно за Краматорск и Славянск, зажатые между этими двумя направлениями.

«До Славянска и Краматорска уже остаётся расстояние артиллерийского выстрела», — подчеркнул специалист.

Сама Славянско-Краматорская агломерация — это не просто города на карте. Здесь располагается высшее командование восточной группировки ВСУ, а через территорию проходит несколько трасс, критически важных для снабжения украинских формирований в Донбассе. Плотная городская застройка и развитая промышленная инфраструктура делают это место удобным для затяжной обороны.

Однако, как отметил Дандыкин, после краха линии обороны у боевиков просто не останется выбора, кроме отступления.

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