На территории Крыма с 9:00 21 июня введены ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, заправка автомобилей временно прекращена как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Как уточнил Аксёнов, в настоящее время топливо на АЗС смогут получать только государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

Причиной решения названа ситуация, сложившаяся на топливном рынке региона.

«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно», — отметил глава Крыма.

Сергей Аксёнов попросил жителей и гостей полуострова не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Дополнительные разъяснения о сроках действия ограничений и дальнейшей работе автозаправочных станций власти пообещали предоставить позднее.