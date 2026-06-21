Рязанцев предупредили о затяжном похолодании до июля

Жителей Рязанской области ждет продолжительный период прохладной и дождливой погоды. Такой прогноз опубликовали специалисты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

По данным экспертов, над Русской равниной сформировалась циклоническая ложбина, которая обеспечивает поступление холодного воздуха из Арктики. Из-за этого температура воздуха в регионе останется ниже привычных для конца июня значений как минимум до начала июля.

Жара пока не вернется

Как отмечают специалисты, до первых чисел июля дневная температура выше +23 градусов станет редкостью.

Небольшой перерыв в прохладной погоде ожидается 21 и 22 июня. В эти дни температура приблизится к климатической норме: днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью — до +16.

Однако уже с 24 июня начнется новое похолодание. В четверг в Центральную Россию выйдет активный циклон с Балтики, а к следующим выходным его холодный сектор достигнет Рязанской области.

По предварительным расчетам, ночью температура может опускаться до +11 градусов, а днем не превышать +18.

Дожди будут частыми

Синоптики прогнозируют регулярные осадки на протяжении ближайших двух недель. При этом сильных ливней не ожидается.

Суммарное количество осадков, по текущим оценкам, составит около 25 миллиметров.

Специалисты также предупреждают дачников о повышенном риске развития фитофторы на томатах и картофеле. Из-за влажной и прохладной погоды профилактическую обработку растений рекомендуют провести уже сейчас.

По прогнозу, после 30 июня температура начнет постепенно повышаться, однако останется ниже климатической нормы для июля. Днем ожидается около +22…+23 градусов.