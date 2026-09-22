Выборы в Рязанской области. Фото: max.ru/channel_vybory62
Акценты

За кого и как голосовали в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Избирательная кампания охватила два одномандатных округа — Рязанский (№ 157) и Скопинский (№ 158).

«7 инфо», на основе данных избиркома Рязанской области, подготовило сводную статистику по результатам голосования. 

Рязанский одномандатный избирательный округ № 157

В Рязанском одномандатном округе № 157 общая численность избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования, составила 425 230 человек. В выборах приняли участие 242 642 избирателя, а явка достигла 57,06%. Число действительных бюллетеней составило 238 685, недействительными были признаны 3 779 бюллетеней.

По результатам голосования по одномандатному округу победу одержал кандидат Андрей Леонидович Красов («Единая Россия»), набравший 56,75% голосов избирателей (137 593 голоса).

Остальные кандидаты распределили места следующим образом:

  • Владимир Васильевич Якунин — 13,15% (31 874 голоса);
  • Павел Сергеевич Васильев — 10,74% (26 033 голоса);
  • Дина Дмитриевна Фатина — 6,77% (16 418 голосов);
  • Светлана Владимировна Меньшикова — 5,97% (14 484 голоса);
  • Наталья Владимировна Рубина — 5,07% (12 283 голоса).

В федеральном округе (по партийным спискам) на территории Рязанского округа № 157 лидирует «Единая Россия» с результатом 61,91% (153 114 голосов). На втором месте расположилась КПРФ — 12,03% (29 742 голоса), на третьем — ЛДПР с 9,03% (22 323 голоса). Также пятипроцентный барьер преодолели партии «Новые люди» (5,52%, 13 650 голосов) и «Справедливая Россия — За правду» (4,96% /12 259 голосов).

Скопинский одномандатный избирательный округ № 158

В Скопинском одномандатном избирательном округе № 158 в списки избирателей было внесено 428 534 гражданина. Участие в выборах приняли 232 666 человек, явка составила 54,29%. В урнах для голосования оказалось 229 064 действительных бюллетеня и 3 545 недействительных.

Победу в одномандатном округе одержала Лиана Витальевна Пепеляева («Единая Россия»), за которую отдали свои голоса 58,47% избирателей (136 007 человек).

Результаты других кандидатов по округу распределились следующим образом:

  • Евгений Николаевич Морозов — 14,40% (33 499 голосов);
  • Иван Владимирович Никитичев — 7,81% (18 174 голоса);
  • Максим Хамитович Мустафин — 7,34% (17 072 голоса);
  • Павел Юрьевич Воронин — 5,51% (12 813 голосов);
  • Евгений Сергеевич Никулкин — 4,94% (11 499 голосов).

По партийным спискам на территории Скопинского округа № 158 первенство также за «Единой Россией», набравшей 60,10% голосов (142 292). В тройку лидеров вошли КПРФ с 12,44% (29 443 голоса) и «Новые люди», за которых проголосовали 7,15% избирателей (16 929 голосов). ЛДПР поддержали 9,01% граждан (21 321 голос), а «Справедливую Россию — За правду» — 4,74% (11 228 голосов).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Под Рязанью Toyota Camry сбила лося, пострадал ребенок
Следующая статья
Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Популярные материалы

Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Военный эксперт рассказал о возможных ударах по авиационной базе и производству беспилотников.
Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Интересное

Осеннее равноденствие ударит больно: четырем знакам обещают перемены уже совсем скоро

Осеннее равноденствие связывают с переходным периодом. Прогноз для Быков, Драконов, Собак и Лошадей на 23 сентября.
Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Темы
Происшествия

Рязанца будут судить за убийство на охоте

Следствие считает, что охотник нарушил правила безопасности и не убедился в отсутствии людей рядом
Новости Касимова

Вторая в Рязанской области Школа креативных индустрий открылась в Касимовском округе

Здесь подростки от 12 до 16 лет бесплатно осваивают современные технологии и знакомятся с различными направлениями творческой деятельности.
Новости кино и ТВ

«Няньку в погонах» с Алексеем Маклаковым покажет СТС

По сюжету бывший военный Василий Валерьевич (Алексей Маклаков) по рекомендации знакомой Нины (Ирина Низина) устраивается на работу в семью бизнесмена Антона (Александр Пашков), который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей (Марк Гордиенко, Анна Изотова, Севастьян Бугаев).
Новости кино и ТВ

ТНТ назвал дату премьеры реалити «Идеальное ограбление» со звездами

Оксана Самойлова, Оскар Кучера и еще шесть звезд сыграют в грабителей и охранников в новом реалити канала
Экономика и бизнес

Плата за хранение отходов под Рязанью выросла в 5 раз, УФАС выдало предписание

Жалобы бизнеса на резкий рост тарифов привели к проверке УФАС. Что нашло ведомство в расчетах компании
Экология, природа, животные

В Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 6 раз в районе Дашково-Песочня

Стационарный пост наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня 17 сентября зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об этом сообщили в министерстве природопользования Рязанской области.
Новости кино и ТВ

ТНТ объявил о съёмках «Маленького Мука» с Деревянко, Гухман и Кошманом

«Маленький Мук» — это красочная восточная сказка для всей семьи, в которой сплелись волшебство, юмор и яркие приключения. Юноша по прозвищу Маленький Мук (Артем Кошман) живет в изнывающей от засухи деревне. Но когда его отца (Андрей Федорцов) несправедливо бросают в темницу, Мук отправляется в столицу, чтобы спасти его.
Транспорт и дороги

В Захаровском районе ВАЗ столкнулся с грузовиком, пострадали двое

Авария произошла утром 21 сентября в Захаровском районе. Пострадавшие обратились за медпомощью
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье