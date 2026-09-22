За кого и как голосовали в Рязанской области

В Рязанской области подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Избирательная кампания охватила два одномандатных округа — Рязанский (№ 157) и Скопинский (№ 158).

«7 инфо», на основе данных избиркома Рязанской области, подготовило сводную статистику по результатам голосования.

Рязанский одномандатный избирательный округ № 157

В Рязанском одномандатном округе № 157 общая численность избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования, составила 425 230 человек. В выборах приняли участие 242 642 избирателя, а явка достигла 57,06%. Число действительных бюллетеней составило 238 685, недействительными были признаны 3 779 бюллетеней.

По результатам голосования по одномандатному округу победу одержал кандидат Андрей Леонидович Красов («Единая Россия»), набравший 56,75% голосов избирателей (137 593 голоса).

Остальные кандидаты распределили места следующим образом:

Владимир Васильевич Якунин — 13,15% (31 874 голоса);

Павел Сергеевич Васильев — 10,74% (26 033 голоса);

Дина Дмитриевна Фатина — 6,77% (16 418 голосов);

Светлана Владимировна Меньшикова — 5,97% (14 484 голоса);

Наталья Владимировна Рубина — 5,07% (12 283 голоса).

В федеральном округе (по партийным спискам) на территории Рязанского округа № 157 лидирует «Единая Россия» с результатом 61,91% (153 114 голосов). На втором месте расположилась КПРФ — 12,03% (29 742 голоса), на третьем — ЛДПР с 9,03% (22 323 голоса). Также пятипроцентный барьер преодолели партии «Новые люди» (5,52%, 13 650 голосов) и «Справедливая Россия — За правду» (4,96% /12 259 голосов).

Скопинский одномандатный избирательный округ № 158

В Скопинском одномандатном избирательном округе № 158 в списки избирателей было внесено 428 534 гражданина. Участие в выборах приняли 232 666 человек, явка составила 54,29%. В урнах для голосования оказалось 229 064 действительных бюллетеня и 3 545 недействительных.

Победу в одномандатном округе одержала Лиана Витальевна Пепеляева («Единая Россия»), за которую отдали свои голоса 58,47% избирателей (136 007 человек).

Результаты других кандидатов по округу распределились следующим образом:

Евгений Николаевич Морозов — 14,40% (33 499 голосов);

Иван Владимирович Никитичев — 7,81% (18 174 голоса);

Максим Хамитович Мустафин — 7,34% (17 072 голоса);

Павел Юрьевич Воронин — 5,51% (12 813 голосов);

Евгений Сергеевич Никулкин — 4,94% (11 499 голосов).

По партийным спискам на территории Скопинского округа № 158 первенство также за «Единой Россией», набравшей 60,10% голосов (142 292). В тройку лидеров вошли КПРФ с 12,44% (29 443 голоса) и «Новые люди», за которых проголосовали 7,15% избирателей (16 929 голосов). ЛДПР поддержали 9,01% граждан (21 321 голос), а «Справедливую Россию — За правду» — 4,74% (11 228 голосов).