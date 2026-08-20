Силы ПВО уничтожили ракеты ВСУ, летевшие на Пензу

В четверг, 20 августа, силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили ракетную атаку, направленную на Пензу. Об этом в своём канале в мессенджере Макс сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Режим ракетной опасности в регионе был введён в 04:24 по московскому времени. Сигнал оповещения действовал около часа, за это время дежурные средства ПВО выявили и уничтожили все цели, направлявшиеся в сторону областного центра.

«Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», — написал глава региона.

Олег Мельниченко поблагодарил военнослужащих сил противовоздушной обороны России за слаженные действия, которые позволили не допустить поражения наземных объектов и жертв среди населения.