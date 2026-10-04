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Новости России

Эксперт рассказала, когда выгоднее всего покупать икру

Алексей Самохин
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Выгоднее всего покупать черную икру не в конкретный день, а в период, когда производители начинают запускать предновогодние акции. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель икорного направления группы компаний «ГОРКУНОВ» Наталья Горкунова.

Многие производители начинают снижать цены и предлагать специальные условия уже осенью, не дожидаясь декабря. Для покупателей это возможность заранее приобрести продукт и выбрать подходящую фасовку без ажиотажа перед праздниками.

При этом ориентироваться только на размер скидки эксперт не советует. Стоимость черной икры зависит от вида осетровых, производителя, объема упаковки и места продажи.

Одинаковый вид икры у разных производителей может стоить по-разному. На цену влияют происхождение сырья, особенности производства и логистика. Поэтому сравнивать продукты исключительно по стоимости некорректно.

Перед покупкой стоит проверить производителя, происхождение продукции и условия хранения. Если срок годности позволяет сохранить икру до Нового года, а дома можно поддерживать необходимую температуру, приобрести продукт заранее может быть выгодно.

«Оптимальный момент определяется не календарем, а конкретным предложением. Следите за акциями заранее, обращайте внимание на происхождение и условия хранения — тогда можно купить качественный продукт по действительно выгодной цене», — сказала Горкунова.

Ранее сообщалось, что чёрная икра в России подорожает ещё на 20 процентов к Новому году, несмотря на заметное снижение спроса за последние пять лет. Главными причинами роста цен стали удорожание кормов для осетров и логистических услуг.

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