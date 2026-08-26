Глава администрации Рязани рассказал, что будут делать с буйными подростками у ТЦ «Ёж» и «Малина»

Глава администрации Рязани Борис Ясинский анонсировал рейд, который пройдёт на этой неделе. Комиссия по делам несовершеннолетних проверит буйных подростков, которые собираются около ТЦ «Ёж» и ТЦ «Малина», а также на улице Почтовой.

— В последнее время нам часто поступают сообщения о нарушениях со стороны подростков… Об этом, в том числе, говорила жительница на личном приёме. Все обращения зафиксировали и передали в правоохранительные органы, — написал Ясинский в своём канале в мессенджере МАХ.

О том, что ТЦ «Ёж» стал жертвой варварских набегов подростков, писала редакция 7инфо. Рядом с торговым центром большая компания молодёжи распивает спиртные напитки, по ночам нарушает режим тишины и ведёт себя агрессивно. Все фасады ТЦ оказались испорчены, высаженные рядом клумбы вытоптаны. Не раз буйная молодёжь разбивала стёкла. В УМВД России по Рязанской области тогда сообщали, что профилактические рейды проходят в этом районе регулярно. Только за одну неделю было составлено 15 административных протоколов, из них 7 — на родителей несовершеннолетних.

Борис Ясинский отметил, что в Рязани с мая по сентябрь проходит операция «Подросток». Специалисты комиссий, полицейские и народные дружинники за время рейдов проверяли места скопления молодёжи, было составлено 11 протоколов за нарушения: распитие спиртного, курение, нарушение комендантского часа. С ребятами проводят беседы, в отдельных случаях в поле зрения попадает и вся семья.