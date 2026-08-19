Масштабное отключение воды ждет рязанцев 20 августа

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» предупредило жителей о масштабном плановом отключении холодного водоснабжения. В четверг, 20 августа, в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе подача воды будет прекращена с 09:30 до 21:00.
Под отключение попадут жители следующих домов:
- ул. Дружная, д. 2/14 (ДШИ №3 клуб), д. 2а (СК «Химик»), д. 3, д. 5 (СК «Химик»), д. 7, д. 11, д. 11 корп. 2, д. 11а, д. 11б, д. 13, д. 13б (д/сад №152), д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1 (Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина), д. 35г (СК «Химик»);
- ул. Качевская, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 16/1, д. 18, д. 18а, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 24/2, д. 26, д. 26/1, д. 30, д. 32, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 34 корп. 4, д. 34 корп. 4 стр. 1 (ЦТП 1С), д. 34 корп. 5, д. 36, д. 36 корп. 1;
- ул. Качевские Дворики, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;
- пос. Качево, д. с 1 по 55 (нечетная сторона), д. с 2 по 56 (четная сторона);
- пос. Мордасово, д. с 1 по 75 (нечетная сторона), д. с 2 по 76 (четная сторона);
- ул. Поселковая, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 5 корп. 1 (Н1) (городская поликлиника №12), д. 5 корп. 1, д. 6 (ДШИ №3), д. 6 (Н1) (городская поликлиника №12), д. 7, д. 7а (городская поликлиника №12), д. 8, д. 13, д. 14, д. 14а;
- ул. Предзаводская, д. 1, д. 1/11, д. 1а, д. 2, д. 2/9, д. 4, д. 4/10, д. 6а, д. 7, д. 7 (ЦБС г. Рязани /библиотека-филиал №10), д. 8, д. 9 (ЦТП 2С), д. 10 корп. 1, д. 10а, д. 12, д. 12/9, д. 13 (д/сад №152), д. 15 (школа №49).