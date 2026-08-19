Умерла бразильская актриса, звезда сериалов «Новая жертва» и «Вавилонская башня»  Глория Менезес

В Бразилии на 92-м году жизни скончалась знаменитая актриса Глория Менезес, известная как первая леди бразильского телевидения. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса, настоящее имя которой Нильседес Соареш де Магальяйнш, умерла в своём доме в окружении родных и близких, сообщает CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу артистки.

Глория Менезес начала актёрскую карьеру в 1950-х годах и за более чем шесть десятилетий работы снялась в более чем 40 теленовеллах. Актриса получила признание не только на родине, но и на международной арене, удостоившись множества наград за вклад в развитие телевизионной драмы.

Особое место в фильмографии Менезес занимает фильм «Обрученный», где она исполнила роль второго плана. Эта картина стала единственной бразильской кинолентой, удостоенной главной награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

Глория Менезес оставила значительное наследие в мировом кинематографе и телевидении, став одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис Бразилии.