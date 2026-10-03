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Новости кино и ТВ

Стали известны подробности смерти Анатолия Кашпировского 

Алексей Самохин
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Психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в субботу в возрасте 87 лет. Перед госпитализацией ему резко стало плохо из-за падения давления, после чего его доставили в больницу, где он скончался.

О смерти Анатолия Кашпировского РИА Новости сообщил его директор Сергей Рудых. По его словам, психотерапевт умер в субботу, 3 октября, в возрасте 87 лет. По информации из окружения психотерапевта, утром ему резко стало плохо. У мужчины сильно упало давление, после чего вызвали скорую помощь.

Кашпировского доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Собеседник РИА Новости отметил, что точного диагноза на тот момент не было, а сердечную недостаточность среди возможных причин смерти не называли.

Другую версию причины смерти озвучил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, Кашпировский на протяжении длительного времени страдал от нескольких заболеваний. Дворцов сообщил, что у психотерапевта были проблемы со здоровьем, связанные в том числе с сахарным диабетом. По словам продюсера, последствия заболеваний привели к остановке сердца.

Анатолий Кашпировский получил широкую известность в СССР в конце 1980-х годов после телевизионных сеансов психотерапии. Его программы собирали многомиллионную аудиторию.

Официальная причина смерти на момент публикации не уточнена.

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