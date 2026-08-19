Чеченская фирма займётся благоустройством улицы Садовой в Рязани за 76,5 млн рублей

В Рязани заключён новый муниципальный контракт на благоустройство улицы Садовой. Стоимость работ составит 76,5 миллиона рублей, исполнителем выступит ООО «Мегастройсервис» — компания, зарегистрированная в Чеченской Республике.

Проект благоустройства охватывает территорию спуска к цирку между улицами Свободы и Лево-Лыбедской. По контракту планируется выполнить комплекс работ по преображению этой территории: мощение пешеходных зон, устройство современного освещения, строительство лестничных спусков и ступеней, возведение ротонды оранжереи студенческого парка.

Заключение нового контракта произошло после расторжения предыдущего договора с ООО «Экотэч». Тот контракт был заключён на сумму 67 миллионов рублей. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Причиной расторжения стало уголовное преследование руководства компании «Экотэч». Стоит отметить, что эта же компания ранее не смогла в установленные сроки завершить работы по благоустройству улицы Павлова в Рязани.