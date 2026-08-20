Общество

В колледжи Рязанской области подали 14,5 тысяч заявлений

Олеся Чугунова
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Региональное министерство образования подвело итоги приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования Рязанской области. Документы от абитуриентов принимали 24 ссуза и 8 филиалов вузов, которые реализуют программы СПО, включая учебные заведения из производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (входит в нацпроект «Молодежь и дети»).

Интерес к среднему профессиональному образованию в регионе продолжает расти: в текущем году абитуриенты подали свыше 14,5 тысяч заявлений – на 5% больше по сравнению с показателем прошлого года. Наиболее востребованными у поступающих оказались направления строительства, информационных технологий, логистики, машиностроения, педагогики и дизайна.

Министр образования Рязанской области Ольга Прушковская отметила растущую востребованность целевого обучения:

«В этом году запланировано заключение 1,3 тысячи целевых договоров, а на текущий момент уже поступило порядка 1,5 тысяч заявок. Ребята видят реальную перспективу: поддержку от предприятия, практику на будущем рабочем месте и гарантированное трудоустройство. При этом с этого года абитуриенты, подавшие заявку на целевое обучение, зачисляются в первоочередном порядке».

Значительный вклад в подготовку кадров для экономики Рязанской области вносит федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В настоящее время он объединяет 14 колледжей и техникумов, действуют четыре отраслевых кластера: «Машиностроение», «Туризм и сфера услуг», «Агрокластер» и «Радиоэлектроника». В планах на текущий год – открытие кластера «Транспорт и логистика», в который войдут еще 6 учебных заведений. Сейчас по программам «Профессионалитета» обучаются порядка 9 тысяч студентов, при этом количество поданных заявлений в ссузы-участники проекта в этом году превысило 8,5 тысяч – на 21% выше прошлогоднего значения.

Одновременно в регионе ведется работа по улучшению инфраструктуры среднего профессионального образования. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в текущем году осуществляется капитальный ремонт политехнического и технологического колледжей, колледжа им. Н.Н. Комарова, также продолжаются ремонтные работы в колледже электроники.

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