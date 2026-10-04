Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу в день рождения Есенина

3 октября стало по-настоящему символичной датой для рязанских пар, решивших соединить свои судьбы в день рождения одного из самых известных поэтов. Пресс-служба регионального управления ЗАГС поделилась в социальных сетях фотографией счастливых молодоженов.
Сотрудники ведомства отметили особую атмосферу этого дня, назвав дату пронизанной «звенящей нежностью и пронзительной любовью».
«Пусть ваша семейная жизнь будет такой же золотой и настоящей, как его поэзия. Желаем, чтобы ваша любовь была «задумчивой и нежной», а в вашей совместной жизни будет больше тихого счастья в своем «доме с голубыми ставнями», — поздравили молодоженов в ЗАГСе.