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Общество

Дикий кабан загнал подростка-грибника на дерево в лесу Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции Пронского района Рязанской области предотвратили трагедию, обнаружив в лесу тринадцатилетнего мальчика, который не мог самостоятельно найти дорогу домой. Инцидент произошел во второй половине дня 2 октября в Скучаловском лесу, сообщает издательство «Пресса«.

Подросток отправился в лес за опятами, но потерял ориентацию на местности и начал ходить кругами. Ситуация осложнилась внезапной встречей с диким кабаном. Испугавшись животного, мальчик был вынужден залезть на дерево, откуда со второй попытки ему все же удалось дозвониться до службы спасения по номеру 112.

На помощь ребенку прибыли сотрудники местной полиции, которые в тот момент уже находились в лесном массиве, участвуя в поисковых мероприятиях. Правоохранители помогли испуганному подростку спуститься, сориентироваться на местности и благополучно доставили его домой. Мать мальчика выразила глубокую благодарность стражам порядка за то, что они не бросили ее сына в беде.

К сожалению, поиски двух других жителей Пронска пока не увенчались успехом. Один из мужчин ушел из дома еще 29 сентября, а второй заблудился в лесу 1 октября.

К поисковым работам привлечены значительные силы. На месте работают сотрудники полиции, кинологи с собаками, а также волонтеры двух поисково-спасательных отрядов — «Мещера» и «ЛизаАлерт Рязань».

«Мы ведем поиски 69-летнего мужчины, — сообщила участница отряда «Мещера» Дарья. — Вместе с напарницей Натальей и собакой мы обследуем территорию в Пронске, включая леса, овраги и улицы. Сегодня наш отряд задействовал шесть человек, еще девять волонтеров скоро подъедут для усиления группы».

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