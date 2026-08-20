В рязанском Лесопарке пройдет акция «Держи флаг по ветру» с участием олимпийского чемпиона Александра Легкова

21 августа в Рязанском лесопарке состоится всероссийская патриотическая акция «Держи флаг по ветру», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие начнется в 10:00 на главной сцене и в центре уличного спорта «Под мостом».

В первой половине дня для посетителей будут работать интерактивные площадки, организованные партнерами акции. Гостям расскажут об истории государственных символов и культурных традициях России.

Ключевым событием станет открытая встреча с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам, лектором Российского общества «Знание» Александром Легковым. Участники смогут задать спортсмену вопросы и получить автограф. Для журналистов предусмотрен отдельный пресс-подход. Вход на встречу свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.

Сразу после встречи Александр Легков проведет на главной сцене «Зарядку с Чемпионом». Затем там же состоится концертная программа и торжественный разворот большого полотна российского флага. В праздничных мероприятиях также примут участие члены Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области.

Завершится акция массовым забегом «Держи флаг по ветру». Ожидается, что в нем примут участие более 200 человек.

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