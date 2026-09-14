Фото Правительства Рязанской области
Общество

В Сапожковском округе Рязанской области проинспектировали реконструкцию участка дороги к Черной речке

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Сапожковском округе Рязанской области продолжается реконструкция участка региональной трассы Сапожок – Черная речка. Ход работ на объекте, реализуемом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», оценили заместитель Председателя регионального Правительства Павел Супрун и прокурор области Дмитрий Коданев.

Ремонту подлежит девятикилометровый отрезок дороги. Этот участок имеет важное социальное значение: он обеспечивает проезд к жилым домам, фельдшерско-акушерскому пункту, почте, Богоявленской церкви, а также к местному фермерскому хозяйству.

На данный момент строители выполняют комплекс работ: ведется замена дорожного основания, укладка нижнего слоя асфальтобетона и монтаж ригелей на мосту через реку Пожву. Кроме того, устанавливаются водопропускные трубы. Для безопасности жителей населенного пункта вдоль дороги обустраивают тротуар.

Отмечается, что объект находится на личном контроле председателя Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

В ходе проверки прокурор области Дмитрий Коданев указал представителю подрядной организации на необходимость строгого соблюдения сроков и качества работ. Планируется, что реконструкция участка будет полностью завершена уже в ноябре текущего года.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани прошел семейный спортивный фестиваль «ПриКальное лето»
Следующая статья
Что делать 14 сентября: традиции православного Индикта

Популярные материалы

Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер в 70 лет. Он сыграл более чем в 50 проектах, включая «Невский» и «Ментовские войны».
Политика

Подоляка связал удар по Луцку с новой системой «Рассвет-3

Удар по железнодорожному вокзалу в Луцке мог совпасть с испытаниями новой системы. Подоляка допустил такую связь, но фактов пока нет.
Новости кино и ТВ

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Сергей Аркадьевич много лет служил на сцене Липецкого драматического театра. Коллеги называют его душой коллектива, верным другом, добрым и заботливым товарищем и наставником для молодых актеров.
Погода

Аномальную зиму пообещали рязанцам из-за Эль-Ниньо

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в Рязанской области и почему январь может принести на 30–40% больше осадков. 
Темы
Общество

В Солотче открыли опорный пункт полиции

На Монастырской площади в Солотче прошёл концерт, приуроченный сразу к двум событиям — Дню микрорайона и Дню многодетной семьи.
Общество

Павел Малков рассказал о привлечении специалистов по программе «Земский тренер»

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства прокомментировал реализацию государственной программы «Земский тренер», которая запущена в стране по поручению Президента РФ.
Общество

Павел Малков отметил положительные изменения в населенных пунктах Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков 14 сентября провел заседание Правительства, на котором обсуждался ход благоустройства общественных пространств.
Общество

В Рязани прошел семейный спортивный фестиваль «ПриКальное лето»

На территории школы №76 состоялся традиционный праздник спорта и семьи — фестиваль «ПриКальное лето».
Общество

В Рязани прошел юбилейный фестиваль «Спожинки»

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялся X областной фестиваль «Праздник урожая «Спожинки».
Общество

18 полицейских из Рязанской области борются за звание «Народного участкового»

В Рязанской области стартовало онлайн-голосование за звание «Народный участковый».
Общество

Рязанская область собрала 2 млн тонн зерна

В Рязанской области полным ходом идет уборочная кампания.
Общество

Более 180 первокурсников Академии ФСИН России приняли присягу в Рязани

12 сентября в Рязани прошла торжественная церемония принятия присяги курсантами первого курса Академии ФСИН России.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье