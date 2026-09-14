В Сапожковском округе Рязанской области проинспектировали реконструкцию участка дороги к Черной речке

В Сапожковском округе Рязанской области продолжается реконструкция участка региональной трассы Сапожок – Черная речка. Ход работ на объекте, реализуемом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», оценили заместитель Председателя регионального Правительства Павел Супрун и прокурор области Дмитрий Коданев.

Ремонту подлежит девятикилометровый отрезок дороги. Этот участок имеет важное социальное значение: он обеспечивает проезд к жилым домам, фельдшерско-акушерскому пункту, почте, Богоявленской церкви, а также к местному фермерскому хозяйству.

На данный момент строители выполняют комплекс работ: ведется замена дорожного основания, укладка нижнего слоя асфальтобетона и монтаж ригелей на мосту через реку Пожву. Кроме того, устанавливаются водопропускные трубы. Для безопасности жителей населенного пункта вдоль дороги обустраивают тротуар.

Отмечается, что объект находится на личном контроле председателя Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

В ходе проверки прокурор области Дмитрий Коданев указал представителю подрядной организации на необходимость строгого соблюдения сроков и качества работ. Планируется, что реконструкция участка будет полностью завершена уже в ноябре текущего года.