Фото: АРБ
Общество

На заводах «Медителл» внедряют принципы бережливого производства

Олеся Чугунова
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Компания «Медителл», единственный в России производитель хлопковой продукции с полным циклом, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты помогут предприятиям группы оптимизировать процессы и увеличить выпуск продукции.

ГК «Медителл» объявила о старте участия в федеральном проекте «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Главная цель инициативы — поиск внутренних резервов, снижение издержек и улучшение качества выпускаемых товаров.

В рамках проекта специалисты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса совместно с рабочей группой компании проведут аудит текущих процессов. Эксперты выявят «узкие места» на производстве и предложат решения по их устранению. Ожидается, что внедрение современных методов управления и бережливых технологий позволит предприятиям группы нарастить мощности без дополнительных затрат.

Дополнительным элементом программы станет обучение сотрудников на платформе производительность.рф. Это позволит распространить принципы бережливого производства на всех уровнях и повысить квалификацию персонала.

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