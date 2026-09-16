Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани проверили общественный транспорт

Олеся Чугунова
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Специалисты Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани вместе с представителями МТУ Ространснадзора по Центральному федеральному округу проверили транспорт, который обслуживает пассажирские маршруты в городе.

В центре внимания проверяющих оказались три основных направления. Сначала оценивалось, как оформлена перевозочная документация и есть ли она в наличии. Затем специалисты осмотрели техническое состояние ключевых систем автобусов. Отдельно проверялось санитарное состояние салонов.

По итогам рейда перевозчикам направили соответствующие уведомления.

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