В Рязани проверили общественный транспорт

Специалисты Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани вместе с представителями МТУ Ространснадзора по Центральному федеральному округу проверили транспорт, который обслуживает пассажирские маршруты в городе.
В центре внимания проверяющих оказались три основных направления. Сначала оценивалось, как оформлена перевозочная документация и есть ли она в наличии. Затем специалисты осмотрели техническое состояние ключевых систем автобусов. Отдельно проверялось санитарное состояние салонов.
По итогам рейда перевозчикам направили соответствующие уведомления.