В Рязани прошел четвертьфинал сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН

В Рязани состоялся 1/4 финала сезона иго Официальной Рязанской лиги МС КВН (12+). Главной особенностью вечера стал своеобразный рекорд: на сцену вышли сразу 12 команд, что стало абсолютным максимумом для этого этапа. Несмотря на внушительное количество участников, игра прошла буквально на одном дыхании — динамично, ярко и с полной отдачей от каждого коллектива.

В рамках конкурсной программы команды сыграли два классических конкурса: «Приветствие» и «Сложная ситуация». Оценивало выступления компетентное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и опытные КВНщики.

По итогам напряженной борьбы определились счастливчики, которые продолжат борьбу за главный трофей. В полуфинал прошли:

«От души» — РГУ имени С.А. Есенина, Рязань; ЧСВ» — РГРТУ имени В.Ф. Уткина, Рязань; «3, 4 полет нормальный» — ТГПУ имени Л.Н. Толстого, Тула; «Собаки Павлова» — РязГМУ имени И.П. Павлова, Рязань; «А кто хороший?» — Воронеж; «Сборная города Котовска» — Котовск; «Сергевны» — Академия ФСИН, Рязань; «Рука в синице» — Скадовск Херсонской области.

Поздравляем все команды с отличной игрой, а прошедшим в полуфинал желаем удачи на следующем этапе.

Сегодня, 12 сентября, в 19:00 в Рязанской филармонии состоится главное музыкальное событие года «Поющий косопуз» (12+). Вас ждет встреча с лучшими командами, выступление легендарной Студии «СОЮЗ» (18+) и множество сюрпризов.