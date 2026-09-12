В Рязанской области уничтожили шесть плантаций дикой конопли

В ходе межведомственной комплексной операции «Мак-2026» полицейские Рязанской области совместно с муниципальными антинаркотическими комиссиями ликвидировали 6 очагов произрастания дикорастущей конопли.

Как сообщили в УМВД, очаги площадью от 15 до 50 квадратных метров были обнаружены на окраине Железнодорожного района Рязани, а также в пяти муниципальных образованиях: Рязанском, Старожиловском, Кораблинском, Михайловском и Рыбновском.

Источниками информации стали как плановые обследования территорий, так и бдительность граждан — в том числе сообщения через интернет-приложение «Открытый регион 62».

Экспертиза ЭКЦ УМВД России по Рязанской области подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими. Чтобы предотвратить заготовку сырья для производства запрещенных веществ, заросли были уничтожены. Общая площадь ликвидированных очагов составила 160 квадратных метров.