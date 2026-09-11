Армия и СВО

Рязанские волонтеры получили новое оборудование для пошива экипировки бойцам СВО

Олеся Чугунова
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Рязанское движение «Шьём для наших» значительно расширяет производственные возможности. Благодаря централизованной закупке, организованной Народным фронтом при поддержке первого заместителя Председателя Правительства РФ Д.В. Мантурова, в распоряжение волонтеров поступили две профессиональные швейные машины, а также необходимые ткани и фурнитура.

На сегодняшний день участники движения освоили выпуск более 70 видов изделий для военнослужащих. Ассортимент варьируется от базовых элементов экипировки до уникальных вещей, создаваемых под конкретные запросы передовой. Среди них: муфты для операторов БПЛА, сохраняющие чувствительность пальцев и защищающие руки пилотов от мороза; адаптивная одежда под аппараты Илизарова, разработанная специально для раненых бойцов в госпиталях; согревающие пояса из натуральной шерсти для поддержки спины в условиях сырости в окопах и блиндажах.

Основу команды составляют женщины. Одни трудятся в общем цеху, другие — шьют дома по ночам после основной работы. Всех их объединяет стремление поддержать и согреть бойцов на передовой.

Новое оборудование позволит ускорить производство. Народный фронт продолжает сбор «Всё для Победы!». Присоединиться к инициативе и помочь волонтерам можно по ссылке.

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