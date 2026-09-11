Рязанские волонтеры получили новое оборудование для пошива экипировки бойцам СВО

Рязанское движение «Шьём для наших» значительно расширяет производственные возможности. Благодаря централизованной закупке, организованной Народным фронтом при поддержке первого заместителя Председателя Правительства РФ Д.В. Мантурова, в распоряжение волонтеров поступили две профессиональные швейные машины, а также необходимые ткани и фурнитура.

На сегодняшний день участники движения освоили выпуск более 70 видов изделий для военнослужащих. Ассортимент варьируется от базовых элементов экипировки до уникальных вещей, создаваемых под конкретные запросы передовой. Среди них: муфты для операторов БПЛА, сохраняющие чувствительность пальцев и защищающие руки пилотов от мороза; адаптивная одежда под аппараты Илизарова, разработанная специально для раненых бойцов в госпиталях; согревающие пояса из натуральной шерсти для поддержки спины в условиях сырости в окопах и блиндажах.

Основу команды составляют женщины. Одни трудятся в общем цеху, другие — шьют дома по ночам после основной работы. Всех их объединяет стремление поддержать и согреть бойцов на передовой.

Новое оборудование позволит ускорить производство. Народный фронт продолжает сбор «Всё для Победы!». Присоединиться к инициативе и помочь волонтерам можно по ссылке.